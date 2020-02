Kantè snobba Juve e Real: vuole restare al Chelsea

TORINO- Il mercato, in casa Juve, ha sempre un ruolo di primo piano. I bianconeri hanno in programma di rinforzare il centrocampo, reparto finito nel mirino delle critiche nelle ultime settimane. Tra gli obiettivi del ds Paratici, da ormai diverse stagioni, c’è N’Golo Kantè, punto fermo della mediana del Chelsea da ormai 4 anni. L’ex Leicester, secondo la stampa britannica, non vorrebbe però lasciare Londra, snobbando così l’interesse anche del Real Madrid.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<