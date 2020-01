Juventus women, Zamanian: “Felice del mio primo gol, va tutto benissimo”

TORINO- Annahita Zamanian, acquisto invernale della Juventus women, si è concessa una breve intervista ai canali ufficiali del club bianconero dopo il suo primo gol contro il Tavagnacco: “Va tutto benissimo, sono molto contenta di quello che è successo in questo ultimo periodo. Ero felicissima per il mio primo gol: è un bel risultato segnare subito all’esordio. Sono molto contenta di questo risultato, ma soprattutto lo sono per la mia squadra. Siamo riuscite a rimontare dopo lo svantaggio di 1-0. Bonansea? Una giocatrice fantastica, il suo passaggio è stato splendido”.