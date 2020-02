Juventus women under19, trionfo alla Viareggio Cup: 3-2 alla Roma in finale

TORINO- Si è da poco conclusa la finale di Viareggio Women’s Cup under19, con la Juventus che si è laureata campionessa del torneo. Le baby bianconere, nella finale contro le pari età della Roma, sono riuscite a prevalere con il risultato di 3-2, regalando una gioia ai tifosi presenti. Inizio lampo della formazione di mister Spugna, che dopo 36 minuti si trova già in vantaggio di tre gol grazie alle firme di Musolino, Toniolo e Bragonzi. Ripresa da ritmi più bassi, con le giallorosse che riaprono la gara grazie alle reti di Landa e capitan Pacioni (84′), che non bastano però a completare la rimonta. Dopo 4 minuti di recupero di sofferenza è la Juventus a gioire, con la seconda affermazione in due edizioni nel torneo:

