Juventus women, si riparte con un successo: 5-1 al Tavagnacco

TORINO- Dopo la sosta natalizia, la Juventus women è finalmente tornata in campo. Le bianconere continuano con la loro striscia di successi, travolgendo con un sonoro 5-1 il Tavagnacco. Risultato che, per le ragazze di coach Guarino, significa titolo di campionesse d’inverno. La gara inizia in salita, quando al 20′ Chandarana batte Bacic e porta in vantaggio le padrone di casa. La reazione, però, non si fa attendere e al 33′ bomber Girelli agguanta il pareggio su calcio di rigore, prima che Rosucci ribalti il risultato due minuti dopo. Il tris lo firma la brasiliana Alves, che al 55′ deposita in rete con un pallonetto dopo filtrante di Girelli. All’83’ e all’85’ arrivano poi le reti di Zamanian (all’esordio in bianconero) e Cernoia, che portano il risultato sul definitivo 1-5.