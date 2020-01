Juventus women-Sassuolo 2-1: successo di misura per le bianconere

TORINO- La Juventus women non si ferma più, continuando a macinare vittorie su vittorie verso il terzo scudetto consecutivo della sua breve storia. Le ragazze bianconere, a Vinovo, superano non senza qualche difficoltà il Sassuolo, che si arrende solamente per 2-1. Al 10′ le ragazze di Guarino vanno subito in vantaggio, quando Girelli mette a segno la sua dodicesima rete in stagione su splendido assist di Bonansea che la mette a tu per tu con il portiere. Partita abbastanza bloccata, che scivola via fino alla ripresa, quando le padrone di casa trovano il raddoppio. Al 66′ è Pedersen che, su assist perfetto di Cernoia, firma il 2-0. Le emiliane però non ci stanno e si riversano in avanti, trovando la rete però solamente all’88’ con Sabatino di testa.