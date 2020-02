Juventus women, Salvai: “Gama un’ispirazione, anticipare l’attaccante un bel gesto. In futuro vorrei restare nel calcio”

TORINO- Cecilia Salvai, difensore della Juventus women, si è raccontata ai microfoni di JTV: “Da bambina portavo sempre i capelli corti, quindi mi scambiavano molte volte per un maschio. Non ero un bel vedere, va ammesso, ma mi divertivo molto a giocare con i miei compagni di classe. Sono stati anni molto belli. Ora non sono troppo fissata sul look, ma mi piace sistemarmi i capelli e truccarmi quando serve. Ricordo la prima festa di Natale qui alla Juve, era la prima volta per tutte ed è stata una bella esperienza. In questi anni abbiamo ricevuto tanto affetto dai tifosi bianconeri. Difensore? Il mio gesto preferito è andare in anticipo sull’attaccante, è una grande soddisfazione. Gama? Abbiamo instaurato un rapporto particolare e molto forte in questi anni. Per me è un esempio e cerco sempre di seguirne i consigili. Bonansea? È quella che conosco da più tempo, abbiamo condiviso molte cose. Ci siamo state vicine durante la fase di riabilitazione e quando siamo tornate sentivamo un sentimento particolare. Futuro? Mi piacerebbe rimanere nel calcio, ma non so se sarei capace di allenare. Ho poca pazienza e trasmetto poco emotivamente”.