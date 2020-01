Juventus women, le convocate di Guarino per l’Empoli

TORINO- Nuovo impegno in trasferta per la Juventus women che, dopo il 5-1 rifilato al Tavagnacco, sarà in scena domani alle 12.30 in casa dell’Empoli. Bianconere in cerca di nuovi successi, per blindare ancor di più il primo posto dagli attacchi del Milan. Coach Guarino, per l’incontro con le toscane, ha convocato 20 calciatori: Bacic, Boattin, Bonansea, Caruso, Cernoia, Franco, Galli, Gama, Girelli, Giuliani, Panzeri, Pedersen, Rosucci, Salvai, Sembrant, Sikora, Souza Alves, Staskova, Tasselli, Zamanian.