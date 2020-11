Juventus Women, il ritorno con il Lione si giocherà allo Stadium

TORINO- Con un comunicato ufficiale, la Juventus ha annunciato che la formazione Women giocherà la gara di ritorno dei sedicesimi di Champions con il Lione, in programma il 9 dicembre, all’Allianz Stadium: “Le Juventus Women tornano all’Allianz Stadium! Dopo la storica prima volta, nel big match di campionato contro la Fiorentina del 24 marzo 2019, le bianconere scenderanno di nuovo in campo allo Stadium in occasione della super sfida di UEFA Women’s Champions League contro il Lione, valevole per i sedicesimi di finale. Appuntamento mercoledì 9 dicembre alle 15:00. Sarà la prima partita europea delle Juventus Women all’Allianz Stadium: un teatro speciale per un incontro di enorme fascino. La gara si disputerà a porte chiuse”.