Juventus women, Giuliani: “Si chiude un 2019 fantastico”

TORINO- Laura Giuliani, estremo difensore della Juventus women, ha voluto dedicare un post all’anno che si sta per chiudere. Una stagione in cui, la numero uno bianconera, ha risollevato al cielo lo scudetto, oltre a prendere parte alla spedizione mondiale con la Nazionale azzurra. Un 2019 “a dir poco fantastico”: “Si chiude un 2019 a dir poco fantastico.. Un anno di traguardi sognati e ambiti fin da bambine; un anno di enormi sorrisi, di unione, di amore.. È stato un anno in cui più che mai abbiamo condiviso emozioni, passioni e sentimenti.. Un anno di trofei, riconoscimenti, coppe alzate e baciate! Semplicemente.. UN ANNO MONDIALE”: