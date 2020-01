TORINO- Dopo il successo in trasferta in casa dell’Empoli, la centrocampista della Juventus women Aurora Galli ha analizzato la gara: “L’Empoli è una squadra di tutto rispetto, si è comportata molto bene oggi in campo. Noi però potevamo fare molto meglio, anche se poi nel secondo tempo il vento non ci ha aiutate. Sappiamo di avere molte rivali, tutte le squadre sono toste. Noi dobbiamo solo continuare a migliorare sia nell’approccio che nel gioco, gara dopo gara”.