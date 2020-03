Juventus women, contro il Tavagnacco si gioca a fine marzo

TORINO- Arrivano novità sui recuperi delle partite rinviate anche per il campionato femminile, sospeso alla pari di quello maschile a causa dell’emergenza Coronavirus. Tra le squadre interessate c’è la Juventus women che, come comunicato dalla FIGC, recupererà il match contro il Tavagnacco, valido per l’ottava giornata di ritorno, il 29 marzo alle ore 14.30. Le bianconere, ricordiamolo, sono saldamente al comando della classifica, in piena lotta per il loro terzo scudetto consecutivo.

