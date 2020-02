Juventus Women, cinquina all’Inter

TORINO – Le bianconere, a Vinovo, fanno la voce grossa e rifilano cinque gol alle nerazzurre: in gol Bonansea, Cernoia, Girelli (doppietta) e Sembrant

Il primo derby d’Italia giocato in casa si chiude con tre punti, tanti sorrisi e una prova di forza importante. Dopo un primo tempo equilibrato, ma chiuso in vantaggio con il gol di Barbara Bonansea, nella ripresa le ragazze di coach Guarino non lasciano scampo all’Inter. Cernoia raddoppia, Baresi illude con il gol del 2-1, poi la Juve dilaga: Girelli, Sembrant e ancora Girelli.

LA PARTITA

L’Inter parte attenta, confermando le attese: squadra ben più compatta di quella vista all’andata. Il primo tempo vive, così, in equilibrio. Bonansea spaventa Aprile, Tarenzi spaventa Giuliani e si lotta su ogni pallone.

Poco prima dell’intervallo, però, la Juve la sblocca. Lancio di Boattin, autrice di una partita praticamente perfetta, controllo e tocco vincente di Bonansea, che mette dentro l’1-0.

Il gol fa perdere qualche certezza alle nerazzurre e la Juve ne approfitta al 10′ del secondo tempo: conclusione dalla distanza di Girelli, respinta di Aprile su cui si avventa Bonansea, bravissima ad apparecchiare per Cernoia a centro area. Da lì, Valentina non sbaglia mai: 2-0.

La gara sembra chiusa, con la traversa che nega il gol del 3-0 a Girelli, ma l’Inter la riapre improvvisamente con la neoentrata Baresi. Può essere un gol che riscrive il flim della partita, ma invece è solo la scossa che risveglia la fame delle bianconere, che si divorano le avversarie.

Girelli sfiora ancora il tris, poi va a prendersi il calcio di rigore che al 33′ del secondo tempo trasforma con freddezza. Pochi istanti dopo Maria Alves a un passo dal poker, che cala Linda Sembrant, su assist di Zamanian. Siamo al 38′ della ripresa, ma il poker non basta e arriva anche il quinto gol in pieno recupero. Lo segna Cristiana Girelli, che torna ad avere lo stesso numero di gol e presenze: 15 su 15 in campionato.

