Juventus, visita speciale: alla Continassa c’è la Volley Lube

TORINO- La Juventus, nella mattinata di oggi, si è nuovamente ritrovata al JTC per preparare al meglio la sfida di sabato sera contro l’Hellas Verona. Visita a sorpresa, come testimoniato da un tweet del club bianconero, per Ronaldo e compagni. Alla Continassa, infatti, è arrivata l’A.S. Volley Lube Civitanova, squadra militante nella massima serie di pallavolo italiana. Tour del centro sportivo juventino e, alla fine, le immancabili foto di rito tra i campioni dei due club: