Juventus under23, ufficiale il rinnovo di Muratore

TORINO- Giornata di rinnovi in casa Juventus, anche se la notizia riguarda principalmente l’under23. Il centrocampista Simone Muratore, 21 anni, ha infatti prolungato il proprio contratto con il club bianconero fino all’estate del 2022. Muratore, che ha fin qui collezionato nove presenze in Lega Pro, ha anche avuto l’onore di fare l’esordio in prima squadra in occasione del successo esterno in Champions a Leverkusen dello scorso 11 dicembre.

