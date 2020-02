Juventus under23, Pecchia: “Questo successo deve dare fiducia ai ragazzi”

TORINO- Successo importante per la Juventus under23, che dopo essersi assicurata un posto in finale di Coppa Italia di Serie C, batte il Monza per 2-1 e si rilancia in campionato. Il tecnico Pecchia, nel post-gara, ha poi dichiarato: “Al di là del risultato è stata una gara molto aperta. Il Monza ha avuto occasioni per raddoppiare, ma siamo rimasti in partita fino alla fine contro una squadra che giocherà in Serie B. Un risultato che deve dare fiducia ai ragazzi. Marchi? Aveva giocato tanto in Coppa Italia e dovevo gestirlo. Ha rotto gli equilibri grazie alla sua qualità, ma l’esperienza che ha portato alla rosa non è da meno. Andata? Quel risultato ci è rimasto impresso, perchè a causa dell’inesperienza non siamo riusciti ad ottenere il risultato che volevamo. Oggi, invece, l’abbiamo portata a casa, anche con un po’ di fortuna”.

