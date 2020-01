Juventus under23, Pecchia: “Il percorso che stiamo facendo mi rende orgoglioso, qui mi sono sentito subito a mio agio”

TORINO- Fabio Pecchia, mister della Juventus under23, si è concesso un’intervista ai microfoni di JTV: “Con il Siena abbiamo ottenuto un buon pareggio, ma sono soddisfatto perchè la squadra non si è disunita nonostante lo svantaggio e ha mantenuto bene il campo contro una formazione più esperta. Probabilmente, nel girone d’andata, avremmo perso questa partita e quindi questa è la dimostrazione che stiamo facendo un buon percorso. La crescita che stiamo avendo mi rende estremamente soddisfatto, ma sono convinto che possiamo fare ancora di più. I ragazzi riescono a sopportare alla grande i carichi emotivi e fisici. Avere ragazzi della Primavera che giocano con noi, con qualità e un rendimento di un certo livello, fa piacere, così come vedere Coccolo in Prima Squadra. Per me è un grande stimolo essere qui, mi sono sempre piaciute le avventure con un fascino particolare. È chiaro che non è come allenare un club normale, ma lo sapevo dall’inizio e mi sono trovato subito a mio agio qui. Arezzo? Un mix di esperienza e gioventù, un’ottima squadra. Voglio vedere la mia squadra con la voglia di fare la partita, di aggredire da subito l’avversario”.