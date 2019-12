Juventus under23, Pecchia: “Complimenti ai ragazzi, ma avremmo dovuto chiuderla prima”

TORINO- Grazie ai gol messi a segno da Rafia e Mota Carvalho, che ribaltano l’iniziale svantaggio, la Juventus under23 supera il Piacenza e si qualifica per le semifinali di coppa Italia di serie C. Al termine dell’incontro, mister Fabio Pecchia ha dichiarato: “Oggi siamo partiti un pò sottotono, al di la dell’approccio del Piacenza e del bel gol subito, ma ci siamo ripresi e abbiamo avuto la forza di reagire. Devo fare i complimenti ai miei perché hanno fatto una grandissima partita contro una squadra che arrivava da un ciclo positivo. Avremmo dovuto chiudere la partita prima dopo il vantaggio acquisito, in virtù delle importanti occasioni create, e su questo dobbiamo migliorare”.