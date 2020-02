Juventus under23, Pecchia: “Atteggiamento maturo, stiamo trovando continuità”

TORINO- Dopo il successo della Juventus under23 sulla Pianese, mister Pecchia ha analizzato la gara in conferenza: “Di positivo, oltre al risultato, l’aver dato continuità. Abbiamo disputato un buon secondo tempo, dopo un primo tempo in cui abbiamo sofferto e la Pianese non meritava di andare in svantaggio: eravamo un po’ scarichi, abbiamo subito troppo, però il calcio è così. Nel secondo tempo ho apprezzato molto la maturità della squadra, perché nonostante la fatica abbiamo rischiato poco”.

