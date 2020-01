Juventus under23, no al Pescara per Mota Carvalho

TORINO- Juventus al lavoro sul mercato anche per le formazioni delle sue giovanili. Negli scorsi giorni, i lcentravanti dell’Under23 Mota Carvalho era stato accostato con insistenza al Pescara, in cerca di un attaccante per sognare il ritorno in serie A. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, però, il club bianconero avrebbe opposto un netto rifiuto al passaggio del portoghese in biancoazzurro. Il ragazzo, autore fin qui di sette centri, è infatti al centro del progetto tecnico di Pecchia e non verrà ceduto.