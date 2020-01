Juventus under23, Mota Carvalho piace al Pescara

TORINO- Anche contro il Robur Siena, la Juventus under23 ha fornito una prestazione al di sotto delle aspettative, tornando a casa con un pareggio per 1-1. Bianconeri sempre più lontani dal treno per i play-off, nonostante le buone prestazioni di giocatori come Mota Carvalho. Il bomber, al momento a quota sette gol stagionali, potrebbe però presto giocare la serie B, anche se non in maglia bianconera. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, l’ex Entella sarebbe finito nel mirino del Pescara, pronto a rilevare anche i cartellini di Beruatto e Muratore (entrambi in orbita prima squadra questa estate).