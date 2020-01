Juventus under23, Mota Carvalho fa le visite con il Monza

TORINO- Si è conclusa ufficialmente l’avventura di Danny Mota Carvalho con la Juventus. L’ex centravanti dell’Entella, che ha fin qui messo a segno sette gol con la maglia dei bianconeri, ha infatti formalizzato il proprio passaggio al Monza, attualmente primo in classifica e in corsa per la promozione in serie B. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il portoghese ha sostenuto nella giornata di oggi le visite mediche con il club lombardo, che ha da poco comunicato l’ufficialità dell’affare: “A rinforzare la squadra di Brocchi arriva in biancorosso Dany Mota Carvalho, attaccante che nella stagione in corso ha collezionato 20 presenze e 7 reti con la Juventus Under 23. Il giocatore è stato acquisito a titolo temporaneo con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. Nato a Niederkorn in Lussemburgo il 2/5/1998, ma di nazionalità portoghese, vanta 5 presenze e 3 gol con l’Under 21 lusitana. Vestirà la maglia numero 16”.