TORINO- La Juventus under23 è ormai ai dettagli per la cessione di Eric Lanini, attaccante che ha trovato poco spazio fin qui alla corte di mister Fabio Pecchia. Il ragazzo, cresciuto nel settore giovanile bianconero, è ad un passo dal trasferimento al Parma, dove però non resterà a lungo. Il club emiliano, infatti, ha intenzione di girare il classe 1994 in prestito in serie B, dove lo aspetta una tra Trapani e Venezia.