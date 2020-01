Juventus under23, la doppia rimonta non basta ai ragazzi di Pecchia

TORINO- Dopo il pareggio nell’ultima giornata, la Juventus under23 coglie la prima sconfitta del 2020. A Busto Arsizio, i bianconeri rimontano due volte lo svantaggio (in rete anche il neo acquisto Marchi), ma non basta per portare a casa almeno un punto. Al 10′ i padroni di casa sbloccano il punteggio con Kolaj, bravo a non lasciare scampo a Loria. La reazione non si fa però attendere e al 20′ dopo un doppio dribbling, Muratore lascia partire il sinistro del primo pareggio. La prima frazione si chiude su questo punteggio. Nella ripresa subito nuovo vantaggio della Pro, con Colombo bravo a sfruttare un’incertezza della difesa ospite. Come nel primo tempo, però, i ragazzi di Pecchia ristabiliscono la parità: gran cross dalla sinistra del neo entrato Olivieri e colpo di testa di Ettore Marchi, che firma il suo primo gol con la nuova casacca. Al 71′, però, i lombardi trovano il gol del definitivo 3-2 con Palesi, che non lascia scampo a Loria. Inutile assalto finale, che porta all’espulsione di Fagioli.