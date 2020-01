Juventus under23, i convocati per la Robur Siena

TORINO- Vigilia di campionato per la Juventus under23, pronta a tornare in campo dopo la sosta del campionato. I bianconeri di mister Pecchia sono attesi dall’impegno con la Robur Siena, nel monday night del 13 gennaio alle 20.45. Per la sfida tutta bianconera, l’ex allenatore del Verona ha deciso di convocare 20 calciatori: 1 Nocchi, 2 Oliveira Rosa, 3 Coccolo, 5 Muratore, 6 Peeters, 9 Mota Carvalho, 10 Beltrame, 11 Olivieri, 13 Mulè, 15 Toure, 17 Zanimacchia, 18 Di Pardo, 19 Rafia, 22 Loria, 24 Frabotta, 25 Raina, 26 Fagioli, 27 Del Sole, 29 Frederiksen, 39 Gozzi Iweru.