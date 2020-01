Juventus under23, i convocati di Pecchia per l’Arezzo

TORINO- Vigilia di campionato anche per la Juventus under23, attesa domani dall’impegno casalingo al “Moccagatta” contro l’Arezzo. Match previsto per le ore 15, in cui i bianconeri andranno a caccia dei tre punti dopo i deludenti risultati delle ultime settimane. Mister Fabio Pecchia, per l’occasione, ha deciso di convocare 22 calciatori. Assente Coccolo, che verrà convocato in prima squadra da Sarri, e Mota Carvalho, in procinto di unirsi al Monza: 1 Nocchi, 2 Oliveira Rosa, 5 Muratore, 7 Lanini, 8 Portanova, 10 Beltrame, 11 Olivieri, 13 Mulè, 15 Toure, 17 Zanimacchia, 18 Di Pardo, 19 Rafia, 20 Beruatto, 21 Clemenza, 22 Loria, 24 Frabotta, 26 Fagioli, 27 Del Sole, 29 Frederiksen, 30 Siano, 35 Alcibiade, 39 Gozzi Iweru.