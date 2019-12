Juventus under23, i convocati di Pecchia per il Piacenza

TORINO- Juventus under23 in crisi di risultati dopo l’ultimo pareggio con l’Olbia. I bianconeri, al momento lontani dalla zona play-off della classifica, scenderanno in campo domani nell’incontro di Coppa Italia contro il Piacenza. Mister Fabio Pecchia ha diramato la lista dei convocati, nella quale spicca la presenza del baby Fagioli. Assenti, invece, Muratore e Portanova, con il secondo convocato in prima squadra da Sarri, oltre allo squalificato Clemenza: 1 Nocchi, 2 Oliveira Rosa, 3 Coccolo, 6 Peeters, 7 Lanini, 9 Mota Carvalho, 10 Beltrame, 11 Olivieri, 13 Mulè, 15 Toure, 17 Zanimacchia, 18 Di Pardo, 19 Rafia, 20 Beruatto, 21 Clemenza, 22 Loria, 24 Frabotta, 26 Fagioli, 27 Han, 29 Frederiksen, 30 Siano,

35 Alcibiade.