Juventus under23, i convocati di Pecchia per il Novara

TORINO- Dopo il successo sull’Arezzo, che l’ha riportata a conquistare i tre punti dopo più di due mesi, la Juventus under23 attende di ospitare al “Moccagatta” il Novara. Domani andrà infatti in scena la sfida per il recupero del derby piemontese, per la quale mister Pecchia ha deciso di convocare 23 calciatori, tra cui il nuovo arrivato Marchi: 1 Nocchi, 2 Oliveira Rosa, 7 Marchi, 8 Portanova, 11 Olivieri, 13 Mulè, 15 Toure, 16 Anzolin, 17 Zanimacchia, 18 Di Pardo, 19 Rafia, 21 Clemenza, 22 Loria, 24 Frabotta, 25 Raina, 26 Fagioli, 27 Del Sole, 29 Frederiksen, 31 Dragusin, 35 Alcibiade, 37 Ahamada, 39 Gozzi Iweru, 40 Ranocchia.