Juventus under23, Frabotta: “Giocare qui è un orgoglio, punto ad arrivare in prima squadra”

TORINO- Intervistato dai microfoni di JTV, il difensore della Juventus under23 Gianluca Frabotta ha raccontato i suoi primi mesi in bianconero: “La stagione è stata fin qui positiva, speriamo solo di fare qualche punto in più. Sono contento anche a livello personale, visto che sto trovando molta continuità. Appena ho messo piede a Vinovo mi sono accorto in che squadra ero arrivato. Indossare la maglia della Juve è un orgoglio per me, va portata con rispetto. Il sogno, come quello dei miei compagni, è quello di arrivare in prima squadra. Ruolo? Sono un terzino sinistro a cui piace attaccare molto e aiutare i compagni. Devo però migliorare in alcuni aspetti della fase difensiva. Idolo? Grosso per le gioie che ci ha regalato, ma attualmente guardo anche a Kolarov e Alex Sandro”.