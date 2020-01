Juventus under23, due affari in ballo con il Monza

TORINO- Anche per la Juventus under23 il mercato sta entrando nel vivo. Il club bianconero, infatti, avrebbe in ballo un paio di affari con il Monza, che vedrebbero il cambio di maglia di due attaccanti: Mota Carvalho ed Ettore Marchi. Il primo non è stato convocato da Pecchia per il match con l’Arezzo e la sua partenza sembra ormai imminente. Il secondo, secondo quanto riportato da Sportitalia, sarebbe stato richiesto espressamente dalla Juve, pronta a rilevarlo in prestito fino al termine di questa stagione.