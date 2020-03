Juventus under23, da oggi si torna al lavoro

TORINO- Come comunicato dalla Juventus attraverso il proprio sito ufficiale, la formazione under23 tornerà ad allenarsi quest’oggi dopo il periodo di quarantena forzata dovuto all’emergenza Coronavirus. Il club, inoltre, ha comunicato anche che nessun calciatore è risultato positivo al COVID-19: “E’ terminato ieri il periodo di isolamento domiciliare fiduciario per i giocatori della squadra. Nessun calciatore ha manifestato sintomi durante questo periodo, e pertanto la squadra riprenderà gli allenamenti nella giornata di oggi, 9 marzo 2020”. Ma attenzione perché, proprio in queste ultimissime ore, è arrivato un clamoroso annuncio di mercato. Ribaltone totale in arrivo, Sport Mediaset conferma tutto: affare da 70 milioni di euro! >>>VAI ALLA NOTIZIA

