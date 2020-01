Juventus under23, contro l’Arezzo torna il sorriso: 1-0 firmato Zanimacchia

TORINO- Dopo il pareggio in casa della Robur Siena che aveva aperto il 2020, la Juventus under23 torna finalmente a centrare la vittoria che mancava dal 30 ottobre. Al “Moccagatta” contro l’Arezzo decide una rete di Zanimacchia, che consente ai bianconeri di portare a casa i tre punti agganciando così proprio i toscani a quota 27 punti in nona posizione. Gara difficile per i ragazzi di Pecchia, che rischiano la beffa nel finale su una traversa di Cutolo, ma che alla fine tengono la porta inviolata.