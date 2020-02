TORINO- Arrivano risposte positive dalla trasferta della Juventus under23 al “Manucci”. I bianconeri di mister Fabio Pecchia, dopo i due ko consecutivi, sono infatti riusciti a fermare sullo 0-0 il Pontedera, attualmente secondo in classifica e in piena corsa per la promozione in serie B. Buon punto per smuovere la classifica e, da segnalare, ci sono gli esordi dei nuovi acquisti Vrioni e Wesley, arrivati durante la finestra di mercato invernale.