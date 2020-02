TORINO- Autore dell’assist per la rete di Del Sole, il neo attaccante della Juventus under23 Matteo Brunori ha analizzato il pareggio dei bianconeri contro l’Albinoleffe: “Oggi non abbiamo mai mollato ma potevamo fare qualcosa di più. Sono venuto qui per dare il meglio di me. Ho trovato un gruppo che sa giocare molto bene a calcio, dobbiamo solo migliorare l’approccio”.