Juventus under23, Brunori: “Contento del gol, ma l’importante era vincere”

TORINO- Grazie a un gol di Matteo Brunori al quindicesimo del primo tempo, la Juventus under23 ha battuto la Pianese, assestandosi al decimo posto in classifica. L’attaccante, nel post-gara, ha analizzato la vittoria in conferenza stampa: “Sono contentissimo di aver trovato il primo gol con questa maglia, il gol per un attaccante è sempre prezioso. Oggi era una partita difficile, affrontavamo un avversario che sa metterti in difficoltà, quindi era importante sbloccarla presto e naturalmente contava vincere”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<