Juventus under23, Beltrame va al Cska Sofia: “Grazie per questi nove anni”

TORINO- Dopo la cessione di Mota Carvalho, passato a titolo definitivo al Monza, la Juventus under23 sta per ufficializzare un’altra cessione. A lasciare il club bianconero, questa volta, è Stefano Beltrame, che non ha trovato molto spazio alla corte di mister Pecchia. Cresciuto nelle giovanili della Vecchia Signora, il ragazzo si è unito al Cska Sofia, formazione bulgara militante in prima categoria, con cui ha sottoscritto un contratto per le prossime due stagioni. Con un post sui social, Beltrame ha poi voluto ringraziare la Juve: “Sono così eccitato per questa nuova avventura, non vedo l’ora di iniziare! Forza @cskasofiafc. Voglio anche ringraziare la @juventus per gli ultimi nove anni. Mi hanno aiutato a crescere e diventare il giocatore che sono oggi!”: