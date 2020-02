Juventus under23, basta Brunori per “stendere” la Pianese

TORINO- Sorride la Juventus under23 che, al “Moccagatta” di Alessandria, batte per 1-0 la Pianese e si porta a 36 punti al decimo posto in classifica. Ai bianconeri basta il gol realizzato da Brunori al quarto d’ora del primo tempo, un colpo di testa imprendibile dopo un grande cross di Marchi dalla sinistra. Ospiti poco incisivi, che creano pochi pericoli dalle parti di Loria. A sfiorare il gol, in diverse altre occasioni, è infatti la squadra di Pecchia, che non riesce però a piazzare il colpo del definitivo ko con Muratore prima e Rafia poi. Poco importa però perchè, con il minimo sforzo, la squadra ottiene il massimo in fatto di punti.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<