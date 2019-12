Juventus under23, 2-1 al Piacenza in coppa Italia: è semifinale

TORINO- Dopo il deludente pareggio in campionato con l’Olbia, la Juventus under23 si riscatta e con il risultato di 2-1 batte il Piacenza nei quarti di finale di coppa Italia. Bianconeri ora in semifinale, dove attendono la vincente di Vicenza-FeralpiSalò. Il racconto della partita si può trovare sul sito ufficiale del club campione d’Italia: “Dopo una prima fase di studio da entrambe le parti, è la squadra biancorossa a passare in vantaggio al 7’ con un sinistro al volo di Cattaneo che non lascia scampo a Nocchi. Gli avversari sfiorano il raddoppio con Sylla che colpisce al volo di piatto: la palla batte sulla traversa. La reazione della Juve arriva al 38’ con Zanimacchia che si procura un calcio di rigore trasformato in maniera perfetta da Rafia per il pareggio bianconero. L’Under 23 va vicina al gol del sorpasso al 45’ con Frabotta, che scaglia da fuori area un sinistro potente, che finisce fuori di poco. Il primo tempo si chiude con il punteggio di 1 a 1. La ripresa inizia bene per i bianconeri che passano subito con Mota Carvalho: il numero 9 ribalta il risultato con un aggancio in area e un destro sul palo lontano. Gli avversari rispondono al 54’ con Paponi da buona posizione ma il tiro va a lato e non impensierisce Nocchi. Al 77’ la squadra di Pecchia ha l’occasione per chiudere i conti: Mota Carvalho porta palla sulla sinistra e serve in mezzo Zanimacchia, che non finalizza però da due passi. I bianconeri mantengono però il vantaggio fino alla fine e conquistano così una storica semifinale in Coppa Italia”.