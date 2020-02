Juventus under19, Zauli: “Partita combattuta, a Torino ce la giocheremo a viso aperto”

TORINO- Termina 1-1 l’andata delle semifinali di Coppa Italia under19 tra Fiorentina e Juventus. Ai bianconeri non basta il gol di Ahamada ma, nonostante tutto, il tecnico Zauli si è detto soddisfatto: “È stata una partita di ottimo livello, abbiamo giocato a viso aperto, avendo occasioni e senza risparmiarci, tant’è vero che nel finale le squadre si sono allungate tanto e solo la stanchezza non ha permesso a nessuna delle due di fare gol. È stata una partita onesta, leale e combattuta, io considero la Fiorentina tra le più dotate del nostro campionato, ora è finito il primo tempo e il 19 ci riaffronteremo a Torino per giocarci la qualificazione. Andare in finale sarebbe un bellissimo traguardo e questo è il nostro obiettivo, intanto siamo contenti del nostro percorso, che ci sta portando a giocarci tutte le competizioni”.