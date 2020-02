Juventus under19, Zauli: “La finale era un obiettivo, gli episodi sono girati male”

TORINO- Il 2-2 nella gara di ritorno con la Fiorentina ha condannato la Juventus under19 all’eliminazione dalla Coppa Italia. Baby bianconeri che pagano la differenza reti, per colpa di episodi che non sono girati nel verso giusto. Questo il pensiero, nel post-gara, del tecnico Lamberto Zauli: “La finale era un nostro obiettivo, perché noi vogliamo fare sempre il massimo e arrivare in fondo a tutte le competizioni che disputiamo. Ce la siamo giocata in maniera equilibrata sia all’andata che al ritorno e gli episodi ci sono girati male, con la Fiorentina che è stata brava a sfruttare le occasioni, e con due pareggi siamo fuori. Ora dobbiamo continuare lavorare, perché domenica mattina abbiamo la gara contro il Pescara per continuare la corsa verso i playoff. Abbiamo tanti obiettivi e da domani ci concentreremo su quelli”.

