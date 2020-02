Juventus under19, Zauli: “Contento di quanto visto, ora testa alla coppa Italia”

TORINO- Dopo il successo in rimonta sull’Atalanta, firmato dalla doppietta di Petrelli, il tecnico della Juventus under19 Lamberto Zauli ha analizzato la gara dei suoi ragazzi: “Abbiamo giocato contro la squadra più forte del campionato, i ragazzi sono stati bravi a reggere nei momenti difficili. Loro non l’hanno chiusa e noi grazie alla nostra mentalità e alla voglia di trovare il risultato a tutti i costi siamo riusciti a trovare i due gol e vincerla. Oggi risalta la volontà di essere squadra nei momenti difficili, quindi siamo felici di aver ottenuto una vittoria preziosa che ci dà autostima in un momento importante. Sono contento quando vedo i ragazzi migliorare e lottare nelle difficoltà e cerco di insegnargli cosa voglia dire far parte di una squadra, sono fiero di far parte del progetto Juventus. Il nostro percorso ora continua, mercoledì ci giochiamo la semifinale di Coppa Italia e vogliamo continuare a stupire”.