Juventus under19, Zauli: “Contenti della vittoria, ma avremmo dovuto chiuderla prima”

TORINO- Juventus under19 corsara a Napoli, dove un gol di Ranocchia regala i primi tre punti del 2020. Al termine del match, il mister bianconero Lamberto Zauli ha dichiarato: “La squadra è cresciuta molto, lotta su tutti i palloni e lotta per vincere tutte le partite. Stiamo vivendo un momento molto positivo, ci tenevamo a riprendere subito dopo gli ottimi risultati ottenuti nel finale di 2019. Sapevamo che qui non sarebbe stato facile, quindi siamo contentissimi della vittoria. Il rammarico è non averla chiusa perché secondo me per mole di gioco prodotta e occasioni create avremmo dovuto chiuderla. La partita è rimasta in equilibrio e in qualche momento siamo stati anche bravi a soffrire”.