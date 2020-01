TORINO- Piccoli movimenti di mercato in casa Juventus. I bianconeri, come riportato dal sito ufficiale della Lega, hanno infatti ufficializzato il ritorno del portiere Razvan Sava dal prestito dal Pescara. Il rumeno, classe 2002, aveva disputato in biancoazzurro solamente due gare con la formazione under19 e la società campione d’Italia ha così deciso di richiamarlo a Torino. Il ragazzo si unirà alla formazione under19 allenata da mister Lamberto Zauli.