Juventus under19, successo sul Bologna per chiudere al meglio

TORINO- Il 2019 della Juventus under19 si conclude con una vittoria, battendo il Bologna con il risultato di 3-2: “Il Bologna prova a partire forte, ma sbatte contro una Juve risoluta e che sfiora due volte il vantaggio con Portanova, prima di trovarlo con Da Graca al 18′. L’attaccante è bravissimo a resistere al tentativo di fallo e battere Molla sul primo palo. Per lui quinto gol nelle ultime quattro gare. Pochi minuti dopo, al 21′, Portanova raddoppia. Ancora Da Graca protagonista: ruba palla, supera due avversari in velocità e appoggia per il compagno che, di destro, dalla lunga distanza, lascia partire una conclusione che colpisce il palo e si infila in rete. Gli ospiti rispondono con Di Dio, ma Israel respinge, poco prima del tris firmato Tongya, bravo a credere fino alla fine nella possibilità di calciare e poi a trovare lo spazio giusto da posizione defilata per il gol del 3-0. Nonostante il passivo pesante, i rossoblu escono dagli spogliatoi con la voglia di rientrare in partita e accorciano al 56′ grazie al rigore guadagnato da Di Dio e trasformato da Juwara. Cossalter, subentrato, al 75′ spaventa Israel, che deve poi arrendersi nuovamente a Juwara dagli undici metri. Minuto 84′, l’attaccante non sbaglia il secondo rigore della partita e dà speranza ai suoi. I minuti finali scorrono senza brividi per la Juve, che chiude l’anno con i tre punti. Prossimo impegno al 2020: la prossima sfida sarà Napoli-Juve”.