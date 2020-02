Juventus under19, successo in rimonta sull’Atalanta

TORINO- Dopo il successo per 3-0 sulla Cremonese in coppa Italia, la Juventus under19 centra un altro successo e batte in rimonta per 2-1 l’Atalanta. Questo il racconto del match dal sito ufficiale bianconero: “Il primo tempo è giocato su ritmi alti, con entrambe le squadre propositive. Si parte con il tentativo di Cortinovis dopo 3 minuti, cui risponde Anzolin poco dopo, poi al 13′ e al 17′ serve Israel per negare il vantaggio all’Atalanta. Alla mezz’ora la Juve spaventa due volte gli ospiti con Ranocchia: prima Ndiaye risponde presente, poi la sua conclusione finisce a lato di pochissimo. Al 39′ arriva il vantaggio bergamasco: traversone di Ruggeri e incornata di Piccoli, su cui stavolta Israel non può nulla. A ridosso dell’intervallo, l’Atalanta ha l’occasione di andare sul doppio vantaggio: Cambiaghi guadagna un calcio di rigore. Dal dischetto di presenta Piccoli per la doppietta, ma Israel para. Il suo intervento si rivelerà decisivo. Il portiere uruguaiano è decisivo anche su Ghisleni al 55′, con i bergamaschi a caccia del gol che potrebbe chiudere la gara. I bianconeri, però, resistono e costruiscono una rimonta capolavoro. All’80’ Anzolin mette in mezzo un gran cross che Petrelli deposita in rete per l’1-1, poi è Fagioli a vestire i panni dell’assistman: colpo di testa ancora di Petrelli, doppietta personale e rimonta completata”.