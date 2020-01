Juventus under19, i convocati di Zauli per la Cremonese

TORINO- Dopo il ko contro l’Empoli, che ha interrotto una striscia positiva di quattordici gare, la Juventus under19 è pronta a ripartire subito. Baby bianconeri attesi domani dall’impegno in coppa contro la Cremonese, per il quale mister Zauli ha convocato 22 calciatori. Prima chiamata per il venezuelano Marques, arrivato da pochi giorni nello scambio con il Barcellona che ha coinvolto Matheus Pereira: Ahamada, Anzolin, Bandeira, Chibozo, Dadone, De Winter, Garofani, Gozzi, Israel, Leo, Leone, Marques, Miretti, Moreno, Petrelli, Ranocchia, Riccio, Sekulov, Sene, Tongya, Turicchia, Vlasenko.