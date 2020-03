Juventus under19, i convocati di Zauli per il Genoa

TORINO- Anche la Juventus under19, così come la prima squadra, è pronta a tornare in campo dopo il rinvio delle ultime partite in calendario a causa dell’emergenza Coronavirus. Bianconeri impegnati domani a Vinovo contro il Genoa, nella gara fissata per le ore 12. Mister Zauli ha deciso di convocare 24 calciatori: Ahamada, Anzolin, Barrenechea, Bonetti, Chibozo, De Winter, Dragusin, Fagioli, Garofani, Gozzi, Israel, Lamanna, Leo, Leone, Miretti, Moreno, Ntenda, Oliveira Rosa, Riccio, Sekulov, Sene, Siano, Tongya, Vlasenko.

