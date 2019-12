Juventus under19, i convocati di Zauli per il Bologna

TORINO- Dopo il pareggio per 0-0 rimediato in casa della Roma, la Juventus under19 scenderà domani in campo contro il Bologna. Match valevole per gli ottavi di finale di coppa Italia, per il quale il mister bianconero Lamberto Zauli ha deciso di convocare 22 calciatori. Assente il difensore Paul Gozzi, così come il talentuoso centrocampista Fagioli: Abou, Ahamada, Anzolin, Bandeira, Da Graca, De Winter, Dragusin, Francofonte, Garofani, Gerbi, Israel, Leone, Moreno, Raina, Ranocchia, Riccio, Sekulov, Sene, Stoppa, Tongya, Turicchia, Vlasenko.