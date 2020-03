Juventus under19, domani la decisione sul match con il Real

TORINO- Anche la Juventus under19, così come la squadra maggiore, è stata condizionata dall’emergenza Coronavirus. I baby bianconeri hanno già visto saltare il match di campionato contro il Sassuolo e, adesso, rischiano di vedere rinviata anche la gara di domani contro il Real Madrid, valida per gli ottavi di Youth League. Una decisione vera e propria verrà presa soltanto in mattinata, ma le possibilità che si rigiochi più avanti sono alte.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<