Juventus under19, contro l’Empoli arriva la sconfitta: bianconeri ko 2-0

TORINO- Si interrompe la striscia positiva della Juventus under19, che non passa ad Empoli. I toscani, con un gol per tempo messo a segno da Cannavò e Matteucci, vincono per 2-0 e portano a casa i tre punti. Questo il racconto della partita, descritto dal sito ufficiale bianconero: “Entrambe le squadre si fronteggiano con grande aggressività nei primi minuti, cercando, con la pressione, di non lasciare spazio di giocata agli avversari. L’Empoli asfissia bene i tentativi di costruzione dei ragazzi di Zauli e dopo tre occasioni con Matteucci, Zelenkovs e Lombardi trova il vantaggio.Al 34′ Cannavò riceve un pallone al limite dell’area, calcia e, anche grazie a una deviazione, batte Israel, portando avanti nel risultato i toscani. I minuti che separano dalla fine della prima frazione scorrono senza altre occasioni, consentendo all’Empoli di andare a riposo in vantaggio. A inizio ripresa il copione non cambia: i toscani tengono bene il campo e al 56′ trovano il raddoppio con Matteucci che, sugli sviluppi di un corner, svetta sul secondo palo e batte Israel. Dopo il 2-0 l’Empoli si abbassa e i bianconeri alzano il baricentro, spaventando Pratelli prima con Gerbi, la cui verticalizzazione per Sene viene intercettata, poi con Stoppa. La conclusione di quest’ultimo è di pregevole fattura e diretta all’incrocio, ma il portiere avversario vola ed evita il gol. Il forcing finale, veemente nonostante il doppio svantaggio e il poco tempo a disposizione, sicuramente nota positiva per mister Zauli, prosegue fino all’ultimo istante e al 93′ Leo ha una grande occasione che non riesce a trasformare in gol”.