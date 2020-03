Juventus under19, confermati allenamenti e gare a porte chiuse

TORINO- L’emergenza Coronavirus sta coinvolgendo anche il mondo del calcio e la Juventus, naturalmente, non ha perso tempo per prendere le contromisure. Come confermato dal club bianconero attraverso un comunicato ufficiale, la formazione under19 di Lamberto Zauli, che nel weekend è tornata a giocare in campionato, continuerà ad allenarsi e a disputare le gare ufficiali a porte chiuse fino a nuovo ordine: “UNDER 19 – attività ufficiale confermata a porte chiuse / allenamenti confermati a porte chiuse”.

